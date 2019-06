Recife registra em 6 horas o equivalente a 10 dias de chuva

Cidade registrou 117 mm de chuva durante a madrugada e manhã desta quinta-feira (13). Média para todo o mês de junho é 389,60 mm

A Prefeitura do Recife informa que, segundo informações da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), nas últimas 6h, choveu 117mm, no Recife, o que corresponde a quase dez dias de chuvas em relação à média histórica para o período, que é de 389,60mm. Nas últimas 12 horas, choveu 150mm. A Prefeitura orienta para que os cidadãos deixem as áreas de risco.

Desde o início das chuvas, a Prefeitura do Recife mobilizou um efetivo com mais de 1.000 profissionais para trabalhar no monitoramento e mitigação dos efeitos da chuva e, deste montante, 350 são servidores da Defesa Civil, que estão monitorando 9.000 pontos na cidade.

A Prefeitura do Recife informa ainda as aulas nos turnos da tarde e noite das 310 unidades de ensino da rede municipal estão suspensas. Em relação às 178 Unidades de Saúde, não houve interrupção de serviços.

OPERAÇÃO INVERNO – Desde janeiro, a Prefeitura do Recife monitora e atua nas ruas e morros da cidade para minimizar os efeitos das chuvas, com um efetivo de mais de 6.100 profissionais. Para a Operação Inverno 2019, a cidade destinou R$ 81 Milhões em recursos para diversas ações como contenção de encostas, prevenção e monitoramento em áreas de risco, colocação de lonas plásticas, implantação de geomanta, limpeza de canais e eliminação de pontos de alagamento, entre outras.

DEFESA CIVIL– A Prefeitura do Recife emitiu o aviso para 31 mil moradores de áreas de risco cadastrados. Neste momento, a Defesa Civil monitora 9.000 pontos de áreas com algum risco. Foram registrados 53 chamados para vistorias e pedidos de colocação de lonas plásticas. Nenhuma ocorrência de grande porte foi registrada. A Defesa Civil do Recife mantém um plantão permanente e pode ser acionada através do 0800 081 3400. A ligação é gratuita e a Central de Atendimento funciona 24h.

ÁRVORES – A Emlurb registrou ocorrências envolvendo a queda parcial ou total de quatro, nos parques 13 de maio e Santos Dumont, além de uma na Rua Gervásio Pires, na Boa Vista, e outra na Rua Luiz Antônio de Araújo, em Dois Irmãos. Não houve registro de vítimas. As equipes já foram deslocadas para esses locais. O órgão conta com equipes de prontidão para os chamados envolvendo árvores no Recife. As solicitações podem ser feitas pela Central 156.

DRENAGEM – Desde o início das chuvas, as equipes da Emlurb reforçaram as ações drenagem nas áreas mais baixas da capital com o objetivo de intensificar o escoamento das águas. Foram mobilizadas mais de 240 pessoas para os trabalhos de drenagem, além de três caminhões equipados com jatos para a sucção da água. As equipes trabalham para desobstrução e limpeza de galerias e canaletas da rede de drenagem, de diversas localidades, a exemplo das ruas Virgínio Heráclito com Alvorada e Rua José Vicente, no Ipsep; Avenida Dr. José Rufino;

Praça de Jardim São Paulo; e Uriel de Holanda com José Amarino dos Reis, entre outras. Equipes também atuam na limpeza dos canais que cortam a cidade.

TRÂNSITO – Equipes formadas por 250 agentes e 140 orientadores de trânsito da CTTU trabalham em áreas que foram afetadas pelas chuvas. Além disso, equipes técnicas trabalham com o intuito de realizar os ajustes necessários na rede semafórica da cidade. A Central de Operações de Trânsito (COT) da CTTU, que funciona 24 horas por dia, também realiza o trabalho de monitoramento das vias, identificando os pontos mais críticos, através de 149 câmeras de videomonitoramento.

Das 6h às 11h desta quinta-feira (13), foram registrados seis acidentes de trânsito, dois com vítimas e nenhum com vítima fatal. No período, a CTTU registrou ocorrências em 20 semáforos, dos quais nove já foram atendidos. As equipes técnicas já estão em deslocamento para normalizar todo o sistema.