Recurso do WhatsApp compartilha sua localização com amigos

Foi lançado um novo recurso para o WhatsApp, nesta terça-feira (24). O novo artifício do aplicativo permite compartilhar sua localização em tempo real com quem você desejar. A ideia é que promova a segurança, ou para se encontrar com amigos, ou avisar a familiares que você está em segurança ou compartilhar seu trajeto. Dispositivos Android e iPhone poderão desfrutar do recurso a partir das próximas semanas.

Chamado Localização Atual, ele é uma função criptografada de ponta-a-ponta. O usuário pode controlar com quem compartilha sua localização e por quanto tempo. Em tempo, também é possível encerrar o compartilhamento a qualquer momento, ou simplesmente deixar que o contador de tempo da Localização Atual expire.

A novidade funciona da seguinte maneira: a pessoa deve abrir uma conversa com o contato ou grupo com quem desejar compartilhar. Sob “Localização”, no botão anexar, há a nova opção de “Compartilhar Localização Atual”. Em seguida, deve-se escolher por quanto tempo deseja compartilhá-la e tocar em enviar. Cada membro da conversa conseguirá ver sua localização em tempo real em um mapa. Se mais de uma pessoa compartilhar sua localização em um grupo, todas as localizações aparecerão no mesmo mapa.

*Blog do João Alberto