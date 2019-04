Rede de supermercados com investimento milionário inaugura unidade em Carpina

A primeira unidade da Rede Novo será inaugurada em Carpina no mês de agosto

As cidades de Carpina, Vitória de Santo Antão e Arcoverde, no interior de Pernambuco, sediarão a partir de Agosto as três primeiras lojas da rede Novo- Atacado e Varejo. Um quarto município está em fase de negociação para receber mais uma loja ainda neste ano. Parte dos grupos mineiros SFA e Super Cidades, a nova rede supermercadista nasce com DNA pernambucano e é fruto de um investimento total de R$500 milhões, a ser desembolsado ao longo dos próximos quatro anos. Somente em 2019, as primeiras lojas devem gerar um total de 4,5 mil empregos, sendo 1,5 mil diretos e 3 mil indiretos, beneficiando principalmente a população local e garantindo um aporte de R$120 milhões.

A chegada da rede supermercadista foi anunciada na tarde da última segunda- feira (08) pelo presidente da rede Novo, Daniel Costa, em reunião com o governador Paulo Câmara, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Bruno Schwambach e o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AdDiper), Roberto Abreu e Lima. Para a escolha do Estado para abertura das primeiras lojas da rede Novo, Daniel Costa e seus sócio, o diretor comercial Victor Bretas, fizeram um levantamento com base em indicadores socioeconômicos em mais de 50 municípios para chegar a uma lista final de destinação dos recursos.

“Eu mesmo já mudei aqui para o Estado. A gente é do interior e sabe o que o povo do interior gosta. Sabemos das dificuldades das pessoas dessa região, e por isso estamos pensando num trabalho diferenciado, levando tudo o que há de bom nas grandes redes para o interior com preços acessíveis e uma maior qualidade de serviço”, afirma Daniel Costa.

Segundo ele, além de Carpina, Vítória e Arcoverde, outro município no interior do Estado já está em fase final de negociação para receber mais uma loja ainda este ano. A primeira unidade será inaugurada em Carpina já no mês de agosto, as outras três lojas, respectivamente, serão abertas em setembro, outubro e novembro.

“Nossa empresa nasce 100% pernambucana. A princípio iremos investir em Pernambuco. Dos R$500 milhões, são R%120 milhões para a abertura das primeiras quatro lojas, mas o projeto para os próximos quatro anos é investir mais de R$380 milhões para a abertura de outras unidades, inclusive na Região Metropolitana e no Recife”, reforça o presidente da rede Novo. O aporte inicial, por operação, é de R$30 milhões, bancados com recursos próprios.

*JCOnline