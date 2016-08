Rede Feminina comemora 4 anos de atividades em Carpina

O Dia Nacional do Voluntariado, comemorado no dia 27 de agosto, terá um significado diferente este ano em Carpina. A Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) festeja nesta data 4 anos de fundação da instituição no município.

A programação acontece na sede, localizada à Avenida da Bandeira, 292, Bairro São Sebastião. Entre os serviços oferecidos estão exames de PSA e citologia pela equipe do Hospital do Câncer de Recife (HCP), palestras sobre o câncer de mama e de próstata e de estética com corte e escova e manicure. O atendimento será oferecido para pacientes de todos os municípios da Mata Norte.

A RFCC é uma entidade filantrópica atende pessoas em situação de vulnerabilidade social acometidas pelo câncer, usuárias do SUS, que realizam tratamento oncológico via tratamento fora do domicílio, sem condições para custear suas necessidades básicas.

O funcionamento acontece de segunda a sexta- feira, das 8h às 12h, e das 14h às 17h. No local, é prestada assistência com doação de cesta básica, aquisições de medicamentos ou auxílio transporte. Além de orientação e encaminhamento dos pacientes para tratamento nos hospitais de Recife, sobretudo para o HCP, e o apoio emocional.

A presidente da RFCC na cidade, Marilda Santana, ressalta os desafios que vem enfrentando para continuar com o trabalho voluntário. “Nesses 4 anos já enfrentamos muitas dificuldades. Falta reconhecimento da importância dessa ação e a assistência adequada das autoridades”, comenta Marilda.

O grupo recebe doações de roupas, calçados e acessórios, além de alimentos e ajuda financeira. A instituição também está convidando voluntários para auxiliarem as atividades. Os interessados podem procurar a sede. Outras informações (81) 99433177.

Entrave- Apesar da importância da instituição no município, há um ano foi inaugurado um consultório de citologia, mas o mesmo não funciona por falta de autorização da Secretaria Municipal de Saúde para o descarte do lixo hospitalar. Enquanto isso, pacientes precisam procurar atendimento, muitas vezes em outros municípios, e os produtos estão chegando ao prazo de validade.