Rede Feminina de Combate ao Câncer precisa de doações para manter atendimentos em Carpina

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Carpina conta com a solidariedade da sociedade para manter suas atividades na cidade. A presidente da instituição, Marilda Santana, explica que precisará desocupar o imóvel onde funciona a sede, localizada à Avenida da Bandeira, 292, Bairro São Sebastião, até o final do mês de dezembro. No outro local em vista, a instituição não tem fiador e precisam pagar a fiança que corresponde a R$ 5.400,00.

“Diante desta dificuldade que estamos passando e nossa entidade com o risco de fechar suas portas agora em dezembro, para isso não acontecer, pedimos doações de qualquer valor para conseguirmos pagar nossa fiança, não é preciso muito, pois este trabalho é de formiguinha”, ressalta Marilda.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma entidade filantrópica, sem fins econômicos, ligada ao Hospital do Câncer de Pernambuco, atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade social acometidas pelo câncer, usuárias do SUS, que realizam tratamento oncológico via tratamento fora do domicílio, sem condições para custear suas necessidades básicas. A instituição tem seis anos de funcionamento e atualmente desenvolve atendimentos com cinco profissionais de saúde: ginecologista, nutricionista, enfermeira, duas psicólogas, em média por mês atendemos cerca de 100 a 150 pacientes.

“A manutenção da instituição se dá primordialmente por um bazar interno na própria entidade. O nosso jeito de viver e de fazer pode e deve ser a diferença marcante no exercício da solidariedade”, explica Marilda. Por falta de ajuda financeira a Rede Feminina de Combate ao Câncer, no município de Carpina, poderá suspender os atendimentos.

Interessados podem efetuar suas doações:

Banco do Brasil

Rede Feminina Municipal de Combate ao Câncer de Carpina

Agência 0673-4

Conta-Corrente:45.946-1