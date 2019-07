Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza bazar solidário em Carpina

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Carpina (RFCC)promove, no próximo sábado (27), um grande bazar solidário. Estão disponíveis para a venda uma variedade de roupas masculinas, femininas e juvenis como calças, blusas, saias e vestidos, por exemplo, para todas as faixas etárias. O valor das peças é a partir de R$1,00 e o funcionamento será das 9hs ás 15hs. A sede da Rede Feminina fica localizada à Avenida da Bandeira, 292, Bairro São Sebastião.

A solidariedade é o que motiva a presidente da RFCC em Carpina, Marilda Santana em desenvolver as atividades do projeto. A entidade filantrópica, sem fins econômicos, é ligada ao Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP), atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade social acometidas pelo câncer, usuárias do SUS, que realizam tratamento oncológico via tratamento fora do domicílio, sem condições para custear suas necessidades básicas.

A instituição existe há seis anos e durante este período realizou a distribuição de medicamentos, fraldas descartáveis, cestas básicas para os pacientes, além de custear o transporte de algumas pessoas para tratamento no HCP. No local era ofertado ainda exames de citologia, atendimento de um médico voluntário do IMIP que avaliava os resultados das citologias, realizava biopsia, bem como exame de colposcopia, com o aparelho do próprio médico, além do atendimento de uma nutricionista e uma enfermeira. Em média eram atendidas 60 pacientes mensalmente. No entanto, os serviços estão suspensos por falta de condições financeiras.

Para continuar com essa missão, a RFCC conta com a colaboração de voluntários e doações. O grupo recebe doações de roupas, calçados e acessórios, além de alimentos e ajuda financeira através do Sócio Contribuinte. A instituição também está convidando voluntários para auxiliarem as atividades. Os interessados podem procurar a sede. Outras informações (81) 9943-3177.