Reforço na reta final da biometria

A quatro dias para o fim do prazo da biometria em 20 municípios, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE) reforça as ações para incentivar o comparecimento dos eleitores aos cartórios e postos eleitorais.

Além das iniciativas como abertura de unidades no fim de semana e o aumento da divulgação, o Tribunal vem recebendo apoio de parlamentares e prefeitos que também têm o interesse de estimular o cadastramento biométrico. Vale lembrar que fazer a biometria é uma questão de cidadania, que vai muito além de interesses partidários.

Carpina e Lagoa do Carro estão na lista dos municípios com o prazo de encerramento para o cadastramento biométrico no próximo dia 27 de março. Os atendimentos da 20ª Zona Eleitoral estão acontecendo no Cartório Eleitoral, localizado à Rua Jornal Voz do Planalto, s/n, no Bairro de Santa Cruz, próximo a Faculdade Luso Brasileira (FALUB), e na Secretaria de Agricultura de Lagoa do Carro, no centro da cidade.

Neste final de semana haverá um atendimento especial, no sábado (24) e no domingo (25), no horário das 8hs as 12hs. Os eleitores que não conseguirem o agendamento pelo site podem ir pessoalmente que serão atendidos.