Reforço no combate aos roubos e furtos de celulares

A Secretaria de Defesa Social (SDS) tem investido no reforço ao combate de roubos e furtos de celulares em Pernambuco. Em março deste ano foi divulgada uma ferramenta, desenvolvida pela pasta, que permite o cadastro do aparelho e informações de seus proprietários, para localização e devolução em casos de roubo e ou furto. De acordo com estatísticas da SDS o celular é a motivação de 55% dos assaltos ocorridos em Pernambuco.

Para otimizar a consulta durante as abordagens, policiais militares foram treinados para usar o aplicativo Alerta Celular. O treinamento ocorreu no Colégio da Polícia Militar na manhã da última quarta-feira (29/08), das 8 às 10h30. Além de aprenderem a usar o aplicativo e outros sistemas de consultas integradas, equipamentos com links de acesso estão sendo disponibilizados pelo governo. “Policiais na rua poderão fazer a pesquisa para saber se o celular é roubado ou furtado, com isso, buscamos aumentar a quantidade de aparelhos recuperados e inibir a ação dos assaltantes. Nos sistemas de consultas integradas também vai ser possível verificar a situação de veículos, roubados ou furtados, como também, consultar mandados de prisão em aberto”, ressalta o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua.

Por ser uma ferramenta que depende do ato voluntário, é importante alertar a população para que, assim que comprar o celular, já realize o cadastro no sistema. Para efetuar o cadastro, é preciso acessar o site da SDS (www.sds.pe.gov.br), ir à ferramenta Alerta Celular, disponibilizada no painel Destaque no lado direito da página. No cadastro, o usuário precisa informar o IMEI – Identificador Internacional de Dispositivo Móvel, que é uma série de códigos numéricos que todo aparelho possui com registro na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Esse número se obtém, além da consulta à nota fiscal e caixa do aparelho, usando o teclado do próprio celular. Basta digitar *#06#, que o código aparecerá na tela (uma série de 15 dígitos).

Além do cadastro do aparelho, no Alerta Celular, é imprescindível, em caso de furto ou roubo, o registro imediato do crime através de Boletim de Ocorrência, para facilitar a localização do celular previamente cadastrado no sistema. O aparelho ficará com um alerta no banco de dados, como “aparelho roubado ou furtado”, ajudando assim a sua localização e devolução ao seu real proprietário. Informações como endereço e telefone para contato são imprescindíveis para a devolução do produto.