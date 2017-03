Reforma da Previdência Social é tema de audiência pública em Carpina

A Reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional, será tema de uma audiência pública na noite desta terça- feira (28), em Carpina. A reunião ocorre no auditório da Faculdade Luso Brasileira- FALUB, as 19hs.

Para falar sobre o assunto foram convidados o Dr. Ney Araújo, presidente do Instituto dos Advogados Previdenciários- Seção Pernambuco (IAPE) e o Dr. Almir Reis- Presidente da Associação dos Advogados Previdenciaristas de Pernambuco (AAPREV). Participam ainda representantes da Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Pernambuco e de outras cidades da Mata Norte, estudantes, professores, empresários, políticos, entre outros segmentos.

O público poderá interagir com os palestrantes tirando dúvidas. Diante da importância do tema, a expectativa dos organizadores é reunir também pessoas de outras cidades vizinhas.