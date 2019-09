Restaurações em Resina e Vinho Tinto combinam!!!

Aos amantes do Vinho (sobretudo o TINTO), lá vai uma péssima notícia:

“Suas restaurações em resina não resistem, esteticamente, aos manchamentos do vinho!!!

Mas por quê?????? Como assim????

Não se desespere ainda… Vamos por partes!

Primeiro temos que entender que o álcool (seja do vinho ou de qualquer outra bebida) danifica a resina tornando-a plastificada e, portanto, mais porosa.

Esta porosidade, por si só, é um prato cheio para acumular pigmentos provenientes da dieta e hábitos de uma pessoa (como fumar). Além do mais, temos que considerar o poder de desidratação do próprio álcool sobre as mucosas e glândulas salivares. Então, diminuindo a lubrificação (ou molhamento) da boca há um maior acúmulo de resíduos (e seus pigmentos) sobre os dentes.

Agora, imagine o “estrago” que o vinho TINTO faz nas suas restaurações em resina? “Álcool e Pigmento” juntos!

Um pergunta que muitos se fazem: “Vou ter que parar de beber vinho”?

Não necessariamente! Quem ama vinho terá que tomar mais uns cuidados preventivos como: tentar suprimir outros alimentos pigmentados da dieta (exemplo, o açaí) e visitar semestralmente o dentista para repolir as restaurações em resina. Com o repolimento, os manchamentos mais superficiais nas restaurações serão removidos.

Fica a dica…

🔵Dra Christiana Marcelino

-Estética Dental/ Dentística, CRO: 8435 -PE

☎ 81. 98733-4240/ 3621-3259