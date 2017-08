Reunião Solene homenageia 45 anos de faculdade em Vitória de Santo Antão

Fundada em janeiro de 1971, a Faintvisa – Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul do Estado, recebeu homenagem da Assembleia Legislativa, na noite desta segunda (21). A proposição partiu da deputada Priscila Krause (DEM).

Primeira unidade de Ensino Superior do município, a Faintvisa contabiliza 27 mil alunos formados ao longo de 45 anos – a aula que marcou, de fato, a inauguração aconteceu em agosto de 1972. A entidade acadêmica oferece 22 cursos de graduação, entre licenciaturas, bacharelados e cursos tecnológicos, além de especializações em diversas áreas, como Administração, Saúde, Educação e Psicologia.

Atualmente, a instituição tem como diretor-presidente o professor Ubirajara da Cunha Júnior e conta com um quadro de 274 colaboradores. “O comprometimento com um projeto de Educação Superior de qualidade é a principal diretriz da Faintvisa”, destacou o deputado Joaquim Lira (PSD), que presidiu a Reunião Solene.

A entidade também disponibiliza aos alunos infraestrutura com cem salas de aula, laboratórios, anfiteatros, auditório, clínicas e farmácia-escola. Destaca-se, ainda, pela biblioteca com mais de 200 mil publicações. Para Priscila Krause, a instituição tem localização estratégica e fornece mão de obra qualificada para a região. “Isso está de acordo com a importância da interiorização da educação, do desenvolvimento e do conhecimento acadêmico e científico”, salientou.

O diretor-presidente da unidade, professor Ubirajara da Cunha Júnior, recebeu uma placa comemorativa e reafirmou o “compromisso da Faintvisa com a educação e a formação de qualidade dos estudantes”. “É um grande núcleo de excelência do Ensino Superior em Vitória de Santo Antão”, declarou.