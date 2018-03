Revisão biométrica encerra dia 27 de março em Carpina e Lagoa do Carro

Os eleitores das cidades de Carpina e Lagoa do Carro precisam realizar, até o próximo dia 27 de março, para realizar o cadastramento biométrico. O prazo não será prorrogado e quem não atender a convocação da Justiça Eleitoral terá o título de eleitor cancelado.

Os atendimentos da 20ª Zona Eleitoral. Os atendimentos acontecem no Cartório Eleitoral, localizado à Rua Jornal Voz do Planalto, s/n, no Bairro de Santa Cruz, próximo a Faculdade Luso Brasileira (FALUB).

Neste final de semana haverá um atendimento especial, no sábado (24) e no domingo (25), os atendimentos acontecem no horário das 8hs as 12hs.

O agendamento pode ser realizado através do site do Tribunal Regional Eleitoral (TER), no link http://www.tre-pe.jus.br/eleitor/biometria-2017-2018. O usuário fornece os dados pessoais como nome, CPF ou Título, telefone e escolhe o dia e horário para o atendimento. O chefe do Cartório Eleitoral da 20ª Zona, Zeildo Mendes, explica que, diante da baixa procura pelo serviço por meio do agendamento, os eleitores podem ir pessoalmente que também serão atendidos. São distribuídas diariamente fichas para aqueles que não agendaram pelo site do TRE.

“O ideal é que as pessoas venham o quanto antes. Estamos com uma estrutura grande para esse serviço. Agora, quem deixar para os últimos dias vai enfrentar dificuldade, pois temos um limite de atendimento por dia, que chega em média a 300 pessoas”, orienta o chefe do Cartório Eleitoral de Carpina, Zeildo Mendes.

Consequências- Quem não fizer o recadastramento poderá sofrer restrições no CPF, perder benefícios de programas sociais como o Bolsa Família, deixar de obter matrículas em instituições de ensino, ser impedido de tomar posse em cargo público, deixar de obter ou renovar passaportes, entre outros impedimentos.

Deve comparecer à revisão do eleitorado abrangidas pela revisão com biometria, definidos pelo TRE, inclusive os maiores de 70 anos, que desejarem continuar votando. A revisão do título de eleitor com coleta biométrica é feita de forma gratuita. Em Pernambuco, esse trabalho começou desde 2008 e, na Mata Norte, já realizaram este procedimento os municípios de Aliança, Macaparana, Vicência, Ferreiros, Itambé, São Vicente Férrer, Timbaúba, Glória do Goitá, Nazaré da Mata, Buenos Aires, Chã de Alegria e Tracunhaém.

Serviço- Para o cadastramento, o eleitor deve apresentar o título de eleitor (se houver); o comprovante de domicílio (original) do município respectivo: conta de água, luz, telefone, cartão de crédito, contrato de aluguel, dentre outros possíveis, a critério do juiz eleitoral; um documento de identificação oficial (original): carteira de identidade (RG); certidão de nascimento ou casamento; carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, ou controladores do exercício profissional ou carteira de trabalho e previdência social (CTPS). Os homens que já possuem 18 anos que forem tirar o título pela primeira vez deverão apresentar o certificado de apresentação ao serviço militar.

Título- No dia 9 de maio se esgota o prazo para o eleitor informar à Justiça Eleitoral qualquer alteração de dados para a atualização de seu cadastro ou solicitar a transferência de domicílio eleitoral. Esta é ainda a data limite para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida solicitar transferência para uma seção eleitoral com acessibilidade. Finalmente, este é o prazo final para que os presos provisórios e os adolescentes internados, que não possuírem inscrição eleitoral regular, sejam alistados ou requeiram a regularização de sua situação para votar no pleito deste ano.