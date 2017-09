Rodovia da Mata Sul recebe operação tapa-buracos

Visando manter as rodovias estaduais em boas condições de trafegabilidade, melhorar a mobilidade e reforçar a segurança dos usuários, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Transportes, segue realizando os trabalhos de conservação viária em estradas de todo o Estado.

Na Mata Sul, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER)realiza uma operação tapa-buracos no trecho de 42 quilômetros da PE-064, entre Sirinhaém e Ribeirão. A previsão do DER é que os trabalhos sejam concluídos até o final do próximo mês de setembro, beneficiando diretamente mais 90 mil moradores dos dois municípios.

A PE-064 recebe tráfego pesado de caminhões que escoam a produção canavieira e outros cultivos da região. A estrada também é importante para o turismo, já que leva às cachoeiras de Primavera, e serve de rota para quem se desloca do Agreste Meridional com destino à Mata Sul e ao Litoral pernambucano.