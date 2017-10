Rodovias com esquema especial para o feriadão

As principais estradas pernambucanas contarão com um esquema especial durante o feriado prolongado de 12 de outubro. Para agilizar o fluxo de veículos serão desligadas algumas lombadas eletrônicas localizadas nos pontos estratégicos de maior movimento. As ações iniciam a partir das 12 horas desta quarta-feira (11) e seguem até a próxima terça-feira (17).

A iniciativa, que será realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Transportes, terão apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e da Operação Lei Seca.

Algumas rodovias terão atenção redobrada, como a BR-232, que deverá ter um aumento de 30% no fluxo de veículos; PE-060, que leva ao Litoral Sul; PE-035, em direção ao Litoral Norte do Estado.

As ações são intensificadas em períodos especiais, como os feriadões, para garantir mais segurança e mobilidade nas rodovias estaduais. O objetivo do Governo de Pernambuco é coibir irregularidades nas vias, sempre buscando reduzir o número de acidentes e de vítimas de trânsito .

LOMBADAS ELETRÔNICAS DESLIGADAS

Os equipamentos deixarão de funcionar visando minimizar os transtornos ocasionados pelos congestionamentos nas principais estradas da Região Metropolitana do Recife. O desligamento acontecerá das 12h desta quarta-feira (11) até às 5h da próxima terça-feira (17).

Serão deligadas as seguintes lombadas:

BR-232 – Recife, nos km 6,2; 6,3; 7,4; 7,8 – Jaboatão dos Guararapes, no Km 9,2.

PE-035 – Itapissuma, nos km 7,3 e7,9

PE-060 – Ipojuca, nos km 16,63