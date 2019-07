Rota do Mar se inspira em projeto de preservação de tartarugas marinhas para Coleção Verão 2020

A Rota do Mar foi buscar inspiração no mar novamente para criar a Coleção Verão 2020. Na prévia que vai apresentar no Estilo Moda Pernambuco 2019 (EMP 2019), volta usar a moda que produz para refletir sobre o que, juntos, podemos fazer para resolver ou minimizar o descarte inadequado de resíduos nos oceanos. Com o tema “Nem tudo que cai na rede é peixe”, desenvolveu uma coleção cápsula com cinco modelos de t-shirts que já está sendo vendida em suas lojas e no e-commerce com toda a renda revertida para a ONG Ecoassociados. A instituição desenvolve um trabalho de preservação de tartarugas marinhas em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

“Somos parte desse problema. Milhares de animais marinhos morrem vítimas de resíduos de plástico ou de materiais de pesca. Nessa coleção, buscamos mostrar nosso papel nessa catástrofe que está acontecendo nos nossos mares e praias ao resgatar as cores, as texturas e o que de precioso existe na vida marinha”, comentou Arnaldo Xavier, diretor presidente da Rota do Mar. No EMP 2019, a marca pernambucana vai mesclar peças comerciais com conceituais, inspiradas no tema da coleção e com uma pegada de customização e glamour dentro da tendência do it yourself (DIY), ou seja, você pode aplicar a sua marca pessoal nas peças da Rota do Mar.

A paleta de cores escolhida para a coleção vai do azul marinho ao coral, cor mais quente, passando por verdes e azuis que remetem às cores do mar. As peças trarão estampa exclusiva que fazem alusão à fluidez das ondas e ao movimento das algas marinhas. Outra opção foi misturar tecidos leves, muitas transparências, com tecidos mais pesados e cores fortes. Os looks do desfile usam sobras de tecidos e aplicações de plástico provenientes de garrafas pet. O color block estará bastante presente nos looks e na coleção. Os acessórios que serão usados pelos modelos são tramados de cordão de algodão orgânico com a técnica do macramê, repleto de nós, outra mensagem sutil de que formamos uma rede, estamos todos conectados, já que a poluição dos oceanos afeta tanto a vida dos animais quanto dos seres humanos.

Já as t-shirts da coleção cápsula são confeccionadas com fios de poliéster provenientes de reciclagem de garrafas pet, compostas por 50% desse material e 50% de algodão. Cada peça confeccionada com o tecido elimina aproximadamente três garrafas do meio ambiente. As camisas já estão disponíveis na loja da marca desde a semana anterior ao EMP 2019 e custam por R$ 39,99.

Os looks apresentados no EMP 2019 foram desenvolvidos pela equipe de estilistas da Rota do Mar, formada por Aguinaldo Félix, Anderson Matteus, Cintia Grazz, Gilmar Bazin e Thomas Henfi. A Coleção Verão 2020 da Rota do Mar estará disponível a partir de agosto nas lojas e e-commerce da marca (www.rotadomar.com.br).

SUSTENTABILIDADE – No dia 6 de julho, a quarta edição do Rota do Mar Surf and Music abriu espaço para refletir sobre preservação do meio ambiente. A praça que fica atrás da pousada Recanto do Lobo no Borete-Cupe, em Ipojuca, foi o ponto de partida da ação Praia Limpa, da ONG Ecoassociados, que tem sede em Porto de Galinhas e realiza ações de educação ambiental no monitoramento em prol da conservação das tartarugas marinhas. Com apoio da Rota do Mar, a organização não governamental realizou a soltura de filhotes de tartaruga e uma ação de coleta e lixo ao longo do litoral de Porto de Galinhas recolhendo quase 59 quilos de resíduos.

Manter o meio ambiente em equilíbrio com as atividades das fábricas e lojas próprias é uma preocupação constante da marca. Em 2018, a empresa implementou na sua fábrica, em Santa Cruz do Capibaribe, 240 painéis de energia fotovoltaicas de 76,38 kW, que serão responsáveis por produzir o abastecimento elétrico do Rota do Mar Club, espaço voltado para a prática de esporte e o lazer. A marca também adotou um sistema de reuso da água da estamparia, passando a reaproveitar 80% da água consumida pelo setor.

Há alguns anos, a Rota do Mar também conta com a CASA (Comissão de Ações Socioambientais), que tem por finalidade trabalhar o conceito de sustentabilidade no dia a dia da empresa. Entre as iniciativas está a afixação de tags em seus produtos com sementes de plantas nativas, o uso de etiquetas e sacolas oxiobiodegradáveis e a realização de programas de conscientização. Há 10 anos, adotou o ecopo (copo descartável biodegradável), evitando o descarte de dois milhões de copos descartáveis durante esse período. A Rota do Mar destina, ainda, um percentual do seu faturamento para a realização de ações sociais e capacitação da sua equipe e envolve voluntariamente seus colaboradores em ações com instituições beneficentes.