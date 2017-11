Rotary Carpina atualiza acervo da biblioteca de Carauba Torta

O Rotary Club Carpina inicia o Ano Rotário 2017/2018 renovando o acervo da Biblioteca de Carauba Torta, na zona rural do município. A iniciativa faz parte do Projeto Doe Livros e ajude o Rotary a construir um mundo melhor.

O objetivo é mostrar aos jovens a importância da leitura e a busca de novas informações. O projeto teve início no ano Rotário 2004/2005 e vem ampliando sua atuação.

“O Projeto não só incentivou a leitura, mas fez os carpinenses adquirir o hábito de não jogar livro no lixo. A leitura contribui para formar um amplo conceito de mundo e construção de uma estrutura, com regra, normas e limites que possibilita uma convivência harmoniosa em família, escola e sociedade”, comenta Dorotéa Monteiro, presidente do Rotary Club Carpina.