Rua 5 de Outubro é um dos principais destinos turísticos em Évora, Portugal

O Voz do Planalto celebra o convênio com o Jornal Diário do Sul, de Portugal, como um de seus parceiros no Brasil para intercâmbio de conteúdos. Dando continuidade a troca de informações entre os dois países conheça nessa publicação a Rua 5 de Outubro.

O comércio local em Évora tem muita importância na cidade. Os residentes e visitantes podem fazer compras enquanto desfrutam da beleza das ruas do centro histórico. As melhores ruas para fazer compras em lojas locais ou das grandes marcas nacionais e internacionais partem da Praça do Giraldo. Uma das principais ruas onde se concentra a atividade comercial é a Rua 5 de Outubro.

Assista a reportagem do Diário do Sul de Portugal sobre a Rua 5 de Outubro.