Sábado tem Noite do Formigueiro em Tracunhaém

A mostra musical itinerante do Projeto Noite do Formigueiro acontece neste sábado (28) na Sede do Boi Mimoso de Tracunhaém, a partir das 21h. Na programação o Coco de Roda Panela de Barro e o anfitrião Boi Mimoso.

O evento, coordenado pela produtora cultural, Jeilza Maria (Jel do Coco), tem o incentivo do Governo do Estado, por meio do Funcultura, FUNDARPE e Secretaria de Cultura, tem por objetivo levar apresentações culturais, dos grupos de coco de roda “Panela de Barro” e “Coco Mano de Baé”, no penúltimo ou último sábado de cada mês, as sedes dos maracatus rurais, Boi de Carnaval e bloco rural, do município.

Até o mês de junho de 2017, os grupos de coco de roda “Panela de Barro” e “Coco Mano de Baé”, vão realizar uma Noite do Formigueiro em oitos localidades do município, especialmente, em sedes de grupos culturais de Tracunhaém. Sendo num total de oito apresentações de Coco de Roda; seis apresentações de Maracatu Rural; uma apresentação de Boi de Carnaval e uma apresentação de Bloco Rural.

CONFIRA AS PRÓXIMAS PROGRAMAÇÕES:

Data: 11/02/17

Local: Sede do Bloco Caravana Andaluza de Tracunhaém

Horário: 21h

Atrações: Coco Mano de Baé; Bloco Rural Caravana Andaluza de Tracunhaém

Data: 25/03/17

Local: Sede do Maracatu Rural Pavão Dourado de Tracunhaém

Horário: 21h

Atrações: Coco Panela de Barro; Maracatu Pavão Dourado de Tracunhaém

Data: 29/04/17

Local: Sede do Maracatu Rural Águia Formosa de Tracunhaém

Horário: 21h

Atrações: Coco Mano de Baé; Maracatu Rural Águia Formosade Tracunhaém

Data: 28/05/17

Local: Sede do Maracatu Rural Leão Formoso de Tracunhaém

Horário: 21h

Atrações: Coco Panela de Barro; Maracatu Rural Leão Formoso de Tracunhaém

Data: 24/06/17

Local: Sede do Maracatu Rural Leão Misterioso de Tracunhaém

Horário: 21h

Atrações: Coco Mano de Baé; Maracatu Rural Leão Misterioso de Tracunhaém