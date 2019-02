Sala do Empreendedor oferece cursos gratuitos, em Carpina

De 19 a 21 de fevereiro, a Prefeitura do Carpina realizará oficinas gratuitas de empreendedorismo. As capacitações são uma ação conjunta entre a Sala do Empreendedor, Secretaria de Desenvolvimento Social, Coordenação Municipal da Juventude e Sebrae-PE. Os encontros serão realizados no auditório da prefeitura, sempre a partir das 18h30.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Sebrae, pelo endereço eletrônico loja.pe.sebrae.com. br/loja/filtrarEventos , presencialmente na Casa das Juventudes do Carpina, na Rua Ernesto Pompílio, 349, Bairro de São José, das 8h às 17h30. Os interessados também podem realizar o cadastro no local do curso, antes do inicio das atividades.

Confira as oficinas:

19/02 – SEI Comprar

20/02 – SEI Planejar

21/02 – SEI Clicar