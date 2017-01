Santa estreia contra Campinense em reedição de final da Copa do Nordeste

Nada melhor do que estrear na temporada contra um adversário e num local que traz boas lembranças. Será assim a primeira partida oficial do Santa Cruz em 2017. Nesta quarta-feira, os tricolores jogam contra o Campinense, em Campina Grande, reeditando a final da Copa do Nordeste do ano passado, quando levantaram a taça de forma inédita. O jogo está marcado para acontecer às 18h45 (horário do Recife).

O Tricolor vai entrar em campo com um elenco completamente reformulado. Em relação ao time que levantou a taça no ano passado no Amigão, apenas o lateral-direito Vítor estará em campo. O volante Wellington Cézar, que foi reserva naquela partida, segue como opção no banco de reservas.

O novo time do Santa Cruz teve o seu primeiro teste no sábado passado. Num amistoso contra o Paysandu, no Arruda, venceu por 1 a 0 e conquistou a Taça Asa Branca. A partida, além de servir para mostrar os novos jogadores aos torcedores, foi usada pelos atletas também para tirar um pouco do peso da estreia oficial. E com isso, eles esperam entrar em campo tranquilos nesta quarta-feira.

Nos dias que antecederam o jogo desta quarta-feira, os tricolores pregaram total respeito ao time do Campinense, apesar da fase ruim dos adversários no Campeonato Paraibano. O técnico Vinícius Eutrópio citou o fato de a Raposa já estar em ritmo de jogo e não espera facilidade quando a bola rolar.