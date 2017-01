Santa tem todo o elenco regularizado e Eutrópio define time para estreia

O time do Santa Cruz está definido para a estreia na Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, contra o Campinense. O técnico Vinícius Eutrópio vinha treinando a mesma equipe desde a semana passada, mas nesta terça-feira recebeu o aval do departamento de futebol, que regularizou todos os reforços da equipe. Os nomes dos novos jogadores saíram no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira, na última segunda-feira e nesta terça e facilitaram a vida do treinador.

Nesta terça-feira, o goleiro Julio Cesar e o volante Elicarlos foram os últimos que tiveram seus nomes publicados no BID. Os zagueiros Jaime e Bruno Silva, o volante David, e os atacantes Thiago Primão e Everton Santos ficaram regularizados na segunda-feira

– O time está definido para o jogo contra o Campinense. Vai ser o mesmo que iniciou o jogo no sábado (contra o Paysandu) – garantiu Vinícius Eutrópio.

O Santa Cruz estreia na Copa do Nordeste na próxima quarta-feira, às 18h45, em Campina Grande, contra o Campinense. O técnico Vinícius Eutrópio deve colocar em campo um time com Julio Cesar; Vitor, Jaime, Bruno Silva e Eduardo Brito; Elicarlos, David e Leo Costa; Thiago Primão, Everton Santos e André Luís.

