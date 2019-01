Santander recebe inscrições para vagas de estágio

JC Concursos

O banco Santander está com inscrições abertas para diversas vagas de estágio, destinadas aos estudantes do ensino superior matriculados a partir do terceiro semestre. Candidatos de todas as regiões do País podem participar do processo seletivo.

Programa de Estágio Santander 2018

Há oportunidades para alunos de administração de empresas, administração (com ênfase em análise de sistemas, comércio exterior, finanças, marketing, recursos humanos, sistemas de informação), administração pública, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências atuariais, ciências contábeis, ciência da computação, ciências econômicas, comércio exterior, comunicação social, publicidade e propaganda, direito, engenharia (todas as modalidades), estatística, física, marketing, matemática, psicologia, relações internacionais, sistemas de informação e tecnologias da informação e da comunicação.

Para concorrer a uma das vagas oferecidas é necessário ter bons conhecimentos no inglês e espanhol, além de nível intermediário em informática, especialmente no pacote Office.

A instituição oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, mais os benefícios de assistência médica, seguro de vida em grupo, vale-refeição, vale-transporte e férias após 11 meses.

Ao longo de dois anos, os objetivos do programa de estágio do Santander são formar e preparar os estudantes com uma visão corporativa e pragmática dos negócios do banco, do segmento bancário e do mercado financeiro; proporcionar aprendizado e experiências práticas que complementem a formação curricular e acadêmica. Ao mesmo tempo, desenvolver o estagiário profissionalmente e capacitá-lo com atividades à distância e no trabalho; e desenvolver conhecimentos, habilidades e competências para serem aplicados no seu dia a dia e em sua carreira.

O processo seletivo consistirá em testes institucionais e entrevista com profissionais de recursos humanos de uma consultoria, que será responsável pela pré-seleção dos candidatos. Quem for aprovado será submetido a uma nova etapa com entrevista, mas desta vez, junto a gestor do banco.

Vale destacar que algumas características pessoais são normalmente valorizadas por recrutadores durante as fases doprocesso seletivo. A dica é ser dinâmico, comunicativo, conhecer os valores e missões da empresa e demonstrar interesse pela vaga. Saber trabalhar em equipe e ter habilidade para lidar com diferentes públicos também são qualidades prestigiadas.

Inscrições

Quem quiser participar da seleção deve cadastrar currículo no site www.santander.com.br, acessando a opção “Trabalhe Conosco” e, em seguida, clicando em “Programa de Estágio”. O sistema é atualizado com frequência, abrindo novas vagasconforme a necessidade do banco.