São Vicente de Férrer realiza 21ª Festa da Banana

Conhecida como a cidade da banana, São Vicente de Férrer, município do Agreste Pernambucano, realizará entre os dias 1 e 2 de dezembro, a vigésima primeira Festa da Banana.

O evento já é símbolo da cidade, e reúne em dois dias de festa, várias atrações locais e nacionais, ainda conta com exposição e venda de produtos derivados da banana. Os artesãos do município encontram no evento uma forma de mostrar e valorizar a cultura local.

Para abrilhantar a XXI Festa da Banana em São Vicente Férrer, a prefeitura divulgou uma programação especial. No primeiro dia do evento (1/12), o famoso Banana Shopping abre suas portas a partir das 14 h.

Durante a noite, artistas da terra se apresentaram a partir das 19h, em seguida, Augusto César, Elba Ramalho e Gabriel Diniz, também participam da Festa da Banana.

No dia 2 de dezembro, a partir das 10h, concursos tradicionais e artistas da terra se apresentam na festa, e as 16h, a banda Marreta é massa, Raniere Gomes e Walquiria Santos encerram os eventos.