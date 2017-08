Sargento da PM é baleado ao reagir a tentativa de assalto em Vitória de Santo Antão

Um sargento da Polícia Militar foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite desta terça-feira (28), em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a PM, o profissional estava de folga, na casa do pai, quando um homem tentou roubar sua moto por volta das 18h30.

Ao reagir, o policial foi baleado na perna direita. O autor dos disparos fugiu do local. Após ser atingido, o PM foi encaminhado ao Hospital João Murilo Oliveira, localizado no mesmo município.

A unidade de saúde informou que o projétil ficou alojado em um músculo e o paciente não corre risco de vida. A Polícia Militar afirmou à reportagem que viaturas estão à procura do assaltante, que é ex-presidiário.

Violência em Vitória de Santo Antão

Na noite do sábado (27), um adolescente de 15 anos foi morto a tiros no bairro São Vicente de Paulo. A Polícia Militar não informou as circunstâncias do crime. No entanto, moradores do local alegam que a vítima foi surpreendida por dois homens armados em uma moto, que desceram do veículo e atiraram contra o jovem.

Na quinta (24), um homem foi encontrado morto em um campo de futebol no bairro Doutor Alvinho, também em Vitória. Havia, pelo menos, quatro marcas de tiros na cabeça e nas costas dele. Ao seguirem para o local, policiais militares constataram que a vítima carregava consigo uma arma de fogo. Na quarta (23), um ex-presidiário foi encontrado morto no bairro do Amparo. Segundo a Polícia Militar, o corpo possuía marcas de disparos de arma de fogo.