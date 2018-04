Sargento da PM é morto durante troca de tiros com bandidos em Lagoa de Itaenga

Um policial militar morreu em uma troca de tiros com bandidos, na noite desta segunda- feira (02), no bairro do Jacaré II, em Lagoa de Itaenga.

O sargento José Mariano Pimentel Neto, 45 anos, estava em uma equipe que foi acionada para atuar em uma ocorrência de roubo no Centro de Lagoa de Itaenga. Na abordagem ele foi atingido por um tiro no tórax entre o colete e a axila e foi socorrido para a Unidade Mista de Saúde local, mas não resistiu aos ferimentos.

Um dos suspeitos de praticar assaltos, identificado por ariano da Silva Pereira, de 20 anos, também morreu no confronto. Um segundo suspeito está foragido.

Imagens de uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial, que fica próximo ao local do fato, mostram o momento da ocorrência. Mesmo com precariedade de iluminação, é possível acompanhar o momento em que a viatura da PM para no meio da rua para abordar os bandidos, que surgem em uma moto sobre a calçada e na contramão. As imagens mostram também que os PMs se posicionam e começam a atirar. Pouco depois, o sargento cai e os demais militares da equipe aparecem para tentar socorrê-lo.

A Prefeitura de Lagoa de Itaenga decretou luto oficial nesta terça- feira (03) pela morte do Sargento Pimentel. Segundo a nota publicada pela assessoria, o PM era um “homem de valor e que sempre honrou a farda da Polícia Militar. Prestamos nossas condolências aos familiares do Sargento”. A vítima morava em Lagoa do Carro onde acontecerá o sepultamento na tarde desta terça- feira.