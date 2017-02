Sargento da PM e suspeito morrem durante tentativa de assalto na Zona da Mata de PE

Um sargento da Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE) morreu durante uma tentativa de assalto nesta quinta-feira (23), na PE-126, entre os municípios de Jaqueira e São Benedito do Sul, na Zona da Mata do estado. Durante a investida criminosa, um dos suspeitos foi baleado e também faleceu. Um cabo da PM também foi vítima do assalto, mas passa bem.

À frente do caso, o delegado João Bosco Alves contou que os suspeitos estavam numa caminhonete quando atiraram contra o veículo utilizado pelos PMs. “O veículo estava identificado como sendo da Casa Militar, mas eles atiraram provavelmente na tentativa de tomar o veículo para assaltos”, pontua o delegado.

O cabo envolvido no assalto identificou entre três e quatro homens envolvidos na ação, ainda de acordo com Alves. Através das investigações, a polícia também descobriu que os suspeitos haviam participado de um assalto na cidade de Garanhuns, no Agreste, na quarta (22). “Estamos tentando localizar o boletim de ocorrência e a vítima, mas já sabemos que eles levaram cerca de R$ 15 mil dessa investida”, conta.