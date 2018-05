SDS diz que pode usar força policial para acabar com bloqueios em vias

Diante da continuidade da paralisação dos caminhoneiros, que começou no dia 21, o Secretário de Defesa Social (SDS) de Pernambuco, Antônio de Pádua, informou que, se for preciso, usará a Força Policial para acabar com os bloqueios nas rodovias realizados pela categoria. O responsável pela pasta afirmou mais uma vez que o policiamento permanece normalizado em todo o Estado e que está contando com o Exército para abastecer viaturas no interior.

Porto de Suape é ponto crítico, diz presidente da ANP

O presidente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Aurélio Amaral, disse na manhã desta terça-feira (29), em entrevista à Reuters, que o Porto de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, é um dos locais que mais preocupa quanto à liberação de combustível.

“Lá em Suape a situação ainda é crítica e continua ruim também em Minas, Rondônia, São Paulo, Roraima, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Sergipe”, explicou. O Porto de Suape é um dos mais importantes polos do Nordeste.

Pela manhã, dezenas de caminhões deixam o Porto de Suape para abastecer postos de combustível no interior. Outros 23 caminhões estão sendo escoltados do Batalhão da PM, em Prazeres, para seguir até o porto e serem reabastecidos. Caminhões com gás de cozinha são os que não conseguem escoar a produção.

O diretor da Total Distribuidora, Paulo Perez, faz uma previsão de liberação de caminhões. “Estamos fazendo um desdobramento para melhorar essa situação. Se a gente conseguir fazer a programação de hoje desenhada, será ótimo. Ontem, a condição foi melhor, só que a gente tem algumas prioridades, que são as empresa de ônibus”, explicou Paulo.

“Na última segunda-feira (28), teve a saída de 80 carros. A expectativa é que ainda hoje saiam 120, mas as condições são muitos complicadas”, acrescentou.

*TV Jornal