SDS já contabiliza mais de 16 mil roubos em Pernambuco neste ano

Pernambuco já teve registrados, nos dois primeiros meses deste ano, 16.445 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs). Desse total, 8.063 roubos contra ônibus, bancos, veículos e celulares foram apenas no mês de fevereiro. No entanto, os dados, divulgados pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) nesta terça-feira (14), apresentam uma redução de 20,5% no número de ocorrências em relação a fevereiro do ano passado, quando foram contabilizados 10.146 casos.

Dos 8.063 CVPs registrados no mês de fevereiro, 2.810 foram no Recife, 2.407 na Região Metropolitana do Recife (excetuando a capital) e 2.846 no Interior. Do total, 3.607 foram roubos de celulares. De acordo com a SDS, esse tipo de crime representou queda de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Também em fevereiro de 2018, foram contabilizados 1.738 roubos e furtos de veículos, número 20,9% menor em relação ao mês de fevereiro do ano passado, quando foram notificados 2.196 casos. Roubo a ônibus também sofreram redução. Foram 73 investidas em coletivos no mês passado, enquanto fevereiro de 2017 terminou com 178 casos.

O número de ocorrências contra agências bancárias e carros-fortes também sofreu diminuição quando comparado com o mesmo período do ano passado. No total, foram seis ocorrências no último mês, contra oito em fevereiro de 2017, ou seja, menos 25%.

O secretário de Defesa Social do Estado, Antonio de Padua, comemorou, por meio de nota enviada à imprensa, os números e falou que a queda registrada tem sido resultado do trabalho das forças-tarefas coletivos e bancos. Ele comentou ainda que a expectativa é que, com a atuação dos novos policiais científicos e civis, a segurança continue a crescer entre a população pernambucana.

*FolhaPE