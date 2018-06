SDS reforça policiamento no São João de Pernambuco

O São João 2018 de Pernambuco tem a segurança reforçada em todo o mês de junho, com a ativação de 30.098 postos de trabalho das polícias Militar, Civil e Científica e do Corpo de Bombeiros Militar. O efetivo é 22% maior do que o empregado nos festejos juninos de 2017. Nesta quarta-feira (13), o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS), divulgou, em entrevista coletiva, os detalhes da Operação São João 2018.

O incremento no policiamento está presente do Litoral ao Sertão, com especial atenção para os polos juninos, a exemplo de Caruaru, Limoeiro, Gravatá, Arcoverde e Petrolina, além da capital. O esquema especial de segurança já teve início em 1º de junho e prossegue até 1º de julho. Nos dias 22, 23 e 24 de junho, quando os festejos alcançam seu ponto alto, as escalas de trabalho estarão ainda mais robustas por todo o Estado.

“Todo o efetivo das operativas da Secretaria de Defesa Social estará empenhado para a segurança do São João. Os agentes de segurança estarão distribuídos nos dias de evento em todas as regiões do estado, para que tenhamos o evento mais seguro dos últimos anos. Pernambucanos e turistas poderão curtir o São João de forma tranquila”, ressaltou o secretário executivo de Defesa Social, Humberto Freire.

Somente a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) ativou 22.478 escalas de plantão para o período completo da Operação São João. Apenas para os dias 22, 23 e 24 de junho, são 6.211 postos de trabalho mobilizados. As equipes de policiamento ostensivo estarão distribuídas nos focos de animação, em viaturas de quatro rodas, motocicletas, a cavalo e a pé.

O período de Pré-São João (entre 1º e 21 de junho) concentra a maioria dos plantões, com 12.928 postos de trabalho entre todas as operativas da SDS. Nos três principais dias de festa – 22 a 24 de junho –, o efetivo empregado será de 9.938 postos de trabalho. De 25 de junho a 1º de julho, o chamado Pós-São João, haverá 7.172 escalas preenchidas.

DELEGACIAS MÓVEIS – Para agilizar o registro das ocorrências nas festas de São João, a Polícia Civil de Pernambuco montou delegacias móveis em pontos estratégicos e lança mão, no total, de 4.186 profissionais. Em Caruaru, no Agreste, a delegacia móvel e uma Central de Registro já estão lavrando flagrantes e expedindo boletins de ocorrência e TCOs no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. O Alto do Moura conta, igualmente, com delegacia nos dias de evento. Na véspera e no dia de São João (23 e 24/06), a Feira de Caruaru receberá uma equipe da Delegacia Móvel.

Também foram destacadas delegacias móveis da Polícia Civil para o Sítio Trindade (Recife), Gravatá, Petrolina e Araripina. Casos de maior potencial ofensivo serão encaminhados para as Delegacias de Plantão de cada localidade ou, no caso do Recife, para a Central de Flagrantes da Capital.

CORPO DE BOMBEIROS – As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) atuam com 3.193 postos de trabalho ativados em junho, a fim de garantir a segurança do público nos eventos. Grande parte do efetivo realiza a pronta resposta a ocorrências de incêndios, salvamento e atendimento pré-hospitalar em vias e logradouros públicos.

Mas a operação do CBMPE teve início ainda antes dos festejos juninos, com a análise de projetos e vistorias de regularização de palcos, camarotes, festividades e eventos juninos temporários. Especificamente para esses serviços, foram implementados 452 postos de trabalho da corporação.

POLÍCIA CIENTÍFICA – O efetivo extra da Polícia Científica conta com 181 servidores. Equipes estarão presentes em Caruaru, no Juizado do Forró, localizado no Pavilhão Espaço Cultura, dentro do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. São realizadas perícias traumatológica e de drogas, bem como a identificação civil e criminal relacionada às ocorrências de crimes de menor potencial ofensivo registradas no Juizado. Em Arcoverde e Petrolina, as unidades efetuarão perícias para subsidiar as investigações policiais, atuando em regime de plantão.

CORREGEDORIA – Já a Corregedoria Geral da SDS circulará com equipes do Grupo Tático para Assuntos Correicionais (GTAC), realizando inspeções sobre a atuação das operativas da SDS durante o período junino. As inspeções ocorrem na Capital, RMR e Interior. Ao mesmo tempo, a Corregedoria estará aberta para receber denúncias na sua sede, localizada na Avenida Conde da Boa Vista, n° 428, Recife.

MONITORAMENTO – O Centro Integrado de Comando e Controle Regional da SDS (CICCR) concentrará as informações estratégicas para a Operação São João, auxiliando os gestores na tomada de decisões. Além de receber informações das equipes nas ruas, o CICCR terá o subsídio da Plataforma de Observação Elevada (POE), instalada em Caruaru. A estação possui 14 câmeras de longo alcance e abrangência de 360º. Elas captam imagens para apoiar os policiais de serviço no combate à criminalidade e na manutenção da ordem nos locais festivos, garantindo a tranquilidade da população.