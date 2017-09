SEBRAE Mata Norte recebe hoje Workshop de endomarketing

A Unidade Mata Norte do SEBRAE localizada em Goiana, recebe no dia 28 de setembro, o Workshop Endomarketing de Sucesso, que será ministrado pela jornalista Noelly Silveira. O evento é uma parceria do blog carioca Ideias do Endomarketing, com a agência de comunicação A Liga Comunic, SEBRAE e SENAC.

O Workshop já foi ministrado no Estado do Rio de Janeiro e chega a Pernambuco através desta parceria, tendo como público alvo profissionais de RH, comunicação, líderes, gestores, e empreendedores. Noelly Silveira tem 12 anos de experiência em assessoria de comunicação e atualmente é redatora do Blog Ideias de Endomarketing que conta com grande audiência em todo o país. O trabalho tem sido desenvolvido em parceria com profissionais de vários Estados e é colaborativo, contando também com os melhores profissionais da área em grandes empresas.

O Workshop terá a duração de 4h e conta com o seguinte programa:

✅O conceito de endomarketing e seu percurso histórico

✅Os objetivos do endomarketing

✅Engajamento

✅Implantação do endomarketing

✅Mensuração dos resultados

O investimento é R$30,00 e as inscrições estão sendo realizadas na loja online no SEBRAE no endereço: http://loja.pe.sebrae.com.br/loja/evento/1092497. Vagas limitadas!