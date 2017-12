SecMulher-PE lança cartilha sobre crime cibernético

Crime cibernético, pornografia de vingança e como tratar esses crimes. Descubra as respostas na Cartilha sobre Crime Cibernético, lançada pela Secretaria da Mulher do Governo de Pernambuco, nesta sexta-feira (21). Nas páginas ilustradas com leveza e objetividade, os leitores e leitoras também terão informações sobre um crime que se torna, a cada dia, mais comum e muito discutido entre as pessoas que utilizam a internet. Trata-se da violação do perfil em uma rede social com a finalidade de obter, adulterar ou destruir informações ou dados pessoais, sem a autorização ou permissão.

Outra prática criminosa também muito usada é a instalação de softwares maliciosos que criam vulnerabilidades de acesso a informações pessoais não autorizadas.

A Ouvidora da SecMuher-PE, Sileide Oliveira, explica que a cartilha está inserida no plano educacional de formação continuada em gênero e políticas públicas para as mulheres, parte da necessidade de alertar e orientar a população quanto a gravidade desse crime, exacerbado pelo avanço das tecnologias informacionais e de comunicação.

Ela acrescenta que a cartilha aborda a Pornografia de Vingança, como resultado especialmente dos modos como a sociedade julga e reprime a sexualidade da mulher. Sem julgamento moral e conivência não existiria Pornografia de Vingança. A Cartilha dá ênfase à Pornografia de Vingança sob a ótica da Lei Maria da Penha, nas situações em que a mulher se torna vítima de uma ofensa ou exposição vexatória promovida por um companheiro, ex-companheiro ou familiar.

A Cartilha foi construída pela Secretaria da Mulher de Pernambuco, em parceria com o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Clarice Lispector, a Central de Teleatendimento Cidadã Pernambucana e a Ouvidoria da Mulher de Ipojuca.

Baixe a cartilha gratuitamente no site da secmulher.pe.gov.br ou acesse o link: https://goo.gl/KqC9Kc