Secretaria de Educação de Carpina dar início aos aulões de reforço para o SAEPE

Nesta quarta-feira (10), a Secretaria de Educação do Carpina realizará a abertura dos aulões de reforço em prol das provas do Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE). O evento acontecerá no auditório da Prefeitura Municipal, das 14h às 16h. Participarão alunos, gestores e professores do 9º Ano das escolas públicas municipais Pio X, Eliane Carneiro, Ernesto Ribeiro, Irineu de Pontes e Maria Anunciada.

As avaliações do SAEPE são realizadas periodicamente e têm como objetivo medir o desenvolvimento dos alunos da rede pública em áreas básicas do ensino como, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. Além disso também é traçado um perfil socioeconômico do professor e alunos, a fim identificar possíveis fatores que interfiram no desempenho escolar.