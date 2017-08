Secretaria de Educação de Carpina vivencia Semana da Pessoa com Deficiência

Conscientizar para incluir, este é o tema trabalhado pela Secretaria de Educação de Carpina durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Nesta quarta- feira (23) o assunto foi debate, no auditório da prefeitura, com uma palestra do representante da Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência (SEAD), Cristiano Cezar.

A Secretaria de Educação, organizadora do encontro, tem buscado melhorar o acesso de pessoas com deficiência à educação na cidade. “A nossa gestão tem dado total apoio para trabalharmos a assistência a portadores de necessidades especiais. Ainda temos mais três anos e meio para avançar e desenvolver esse olhar de conscientização e inclusão na nossa rede”, disse a Secretária de Educação de Carpina, Milca Maria.

O evento contou com a apresentação do Coral de Libras, da Escola Municipal Eliane Carneiro, de dança e canto, com alunos das escolas municipais.