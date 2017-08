  Secretaria de Educação de Glória do Goitá é alvo de arrombamento

A Secretaria de Educação de Glória do Goitá voltou a ser alvo de criminosos em menos de vinte dias. Na primeira vez as salas foram arrombadas, documentos ficaram espalhados e foram levados dois notebooks.

No último domingo (27), os criminosos arrombaram uma sala ao lado da cozinha, utilizada para armazenamento de materiais como tintas, extintor, telas em aço, entre outros.

A secretária de Educação do município, Ana Maria Lira, prestou queixa na Delegacia de Polícia local e as fechaduras da unidade foram substituídas e a guarda patrimonial reforçada.

Já em Timbaúba, os alunos da escola Maria Emília Dutra Ferreira Lima, localizada no loteamento Juazeiro, retornam hoje as aulas após a escola ser alvo de vandalismo também no último domingo.

De acordo com o levantamento feito no local, as janelas foram quebradas, salas de aula reviradas e bebedouros arrancados e havia muito papel e destroços espalhados pelos corredores.

A escola Maria Emília Dutra oferece aulas nas modalidades do ensino infantil e fundamental.