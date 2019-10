Secretaria de Justiça levará mutirão de serviços para Goiana

Com o objetivo de promover cidadania para a população de Goiana, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), por meio do programa É Meu Direito, levará para o município no próximo sábado (26) um mutirão com diversos serviços gratuitos, para a população. A ação será das 8h às 12h, na Escola de Referência Benigno Pessoa de Araújo, localizada na Rua Doutor Djalma, s/n, Cidade Nova.

Entre os serviços, serão ofertados atendimentos para a emissão de segundas vias de certidões de nascimento, casamento, óbito, documento de identidade, CPF, orientação com o Procon-PE, Celpe, Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), aferição de pressão arterial, Detran e SPA para mãos, entre outros.

Secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico destaca que as ações itinerantes da pasta visam democratizar a promoção de serviços prestados pelo Governo de Pernambuco. “Difundir as boas práticas e levar à população ações que renovem ou devolvam a cidadania e dignidade das pessoas é uma determinação expressa do governador Paulo Câmara” revela o gestor.

Técnicos da Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH) também irão oferecer orientação para os casos de violação de direitos. Os cidadãos interessados pelos serviços de segundas vias de certidões e identidade deverão comparecer ao local da ação munidos do documento antigo ou xerox.

Serão disponibilizados os seguintes serviços:

2ª vias de Certidão de nascimento, Casamento e Óbito;

2ª via da Carteira de Identidade;

2ª via do CPF;

Foto 3X4;

Xerox;

Orientação Psicossocial;

Orientação Jurídica;

PROCON – Orientação para o consumidor;

COMPESA – Negociação de débito, abertura de revisão de consumo, averbação (atualização cadastral), emissão de 2-º via de fatura, solicitação de 1-º ligação de água, abertura solicitação de conserto de vazamento de água/esgoto, tarifa social;

Unidade Móvel do DETRAN – Educação e Orientação para o trânsito, consultas de pontuação, agendamentos de serviços, emissão de nada consta, históricos de propriedade e agendamento da segunda via de CNH;

SPA para rosto e mãos;

Corte Cabelo;

ID Jovem;

Aferição de Pressão Arterial;

Testes Rápidos – HIV / Sífilis / Hepatite;

Vacina Sarampo;

Distribuição de Preservativo Masculino;

Alerta Celular/PM – Orientações e cadastro de celulares;

Bombeiro – Prestando orientações em primeiros socorros e vazamento de gás de cozinha;