Secretaria de Saúde de Carpina realiza audiência pública de prestação de contas

A Secretaria Municipal de Saúde do Carpina realizou uma audiência pública, nesta quinta-feira (05), na Câmara de Vereadores, para prestação de contas do 1º e 2° quadrimestres de 2017. Estiveram presentes membros do Conselho Municipal de Saúde, gestores e profissionais da Saúde, vereadores e representantes da sociedade civil.

O Coordenador de Planejamento da Sec. de Saúde, Carlos Silva, relatou os avanços obtidos deste o início do ano, apresentando um relatório de gestão com dados relacionados a todos os setores da Secretaria de Saúde. Entre as informações apresentadas estão mais de 34 mil consultas médicas realizadas; 3.798 atendimentos pré-natal; mais de 110 mil visitas em residências, feitas pelos Agentes Comunitários de Saúde; mais de 10 mil atendimentos realizados pelo Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) e um marco em odontologia, com 135.775 procedimentos realizados no período.

Para a responsável pela pasta, Jacilene Silva, os bons resultados são fruto de muito esforço por parte de toda a equipe. “Quando assumimos encontramos a secretaria sucateada. Ficamos pasmos ao encontrar postos de saúde sem se quer uma cadeira para sentar. Não haviam cadastros, remédios, prontuários, equipamento em bom estado de conservação, nem os dados estavam sendo lançados no sistema do SUS, o que nos impediu até de receber verbas do Governo Federal. Mas, graças a Deus, revertemos este quadro e com trabalho duro vamos melhorar ainda mais a saúde de nossa cidade”, disse.

Durante o encontro a população teve voz ativa, participando do debate e acompanhando passo a passo os dados apresentados. “Foi um momento muito positivo. Nós vimos que a população está ciente do trabalho realizado e para onde está indo a verba pública. Quando o povo acompanha e cobra da gestão seus diretos, ele faz valer a democracia, a sua cidadania”, afirmou a secretária.

A audiência pública de prestação de contas é uma exigência da Lei Complementar 141, de 27 de janeiro de 2012, servindo como principal ferramenta de transparência e responsabilidade da gestão executiva para com o povo.