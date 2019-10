Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação sugere projetos que possam gerar mais empregos no Estado

O presidente da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), Gilson Machado Neto, recebeu nesta terça-feira (8) o secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco, Alberes Lopes, que trouxe demandas do Estado para melhorias de infraestrutura na região. O ponto focal foi a inserção de mais municípios, como Gravata, Caruaru, Garanhuns, nas próximas etapas do Programa Investe Turismo. A iniciativa, desenvolvida conjuntamente pela Embratur, Ministério do Turismo e Sebrae, tem por meta unir setor público e iniciativa privada para preparar e promover a competitividade de rotas turísticas estratégicas em todo o Brasil. O investimento inicial é de R$ 200 milhões.

Gilson Machado Neto sugeriu que o secretário apresente uma proposta em conjunto com outros representantes estatuais, “para inclusão de maior número possível de municípios na nova etapa do Investe Turismo para, com isso, melhor atender turistas e a população”, destacou o presidente da Embratur. Além disso, Machado Neto falou sobre a importância de destravar o aeroporto de Caruaru, “que não concorre com o de Recife, desafogando toda a região”, completou o presidente.

Segundo o secretário, a companhia Azul Linhas Aéreas já preparou estudos para aumento da malha aérea nacional. “Um deles é o voo diário São Paulo-Recife. Faltam poucos ajustes a serem cumpridos que são exigências da ANAC”, informou o representante do Estado.

De acordo com Alberes Lopes, Pernambuco é o segundo maior produtor de vinhos do Brasil. “Somos um Estado diverso, não atendendo apenas ao turismo de Sol e Praia. Temos municípios para todos os gostos, inclusive para quem busca o frio. A Serra Negra, por exemplo, localizada no município de Bezerros, no Agreste do Estado, a 104 quilômetros do Recife, é conhecida como circuito do frio. Queremos fortalecer estes atrativos para a geração de mais empregos no Estado”, destacou.

Durante a reunião, o secretário apresentou outros pontos de melhoria na região. Ele informou que Fernando de Noronha conseguiu uso gratuito, com o SENAC, para capacitação dos profissionais locais que trabalham na ilha. No momento, são oferecidos três cursos de Gastronomia. Outra novidade é o intercâmbio entre estudantes da Alemanha e de Porto de Galinhas. Além disso, Triunfo e Taquaritinga, regiões produtoras de café, inclusive artesanais, estão na lista de expansão dos produtos brasileiros no exterior. Itaparica, segundo maior produtor de couro caprino e bovino do país, tem, atualmente, convênio com o SEBRAE, também para capacitação da população, que poderá desenvolver produtos a partir desta matéria-prima.