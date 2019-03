Secretário Dilson Peixoto visita abatedouro de Paudalho

O secretário Dilson Peixoto cumpriu agenda no Abatedouro Regional de Paudalho, na Zona da Mata Norte do Estado, dando sequência à agenda de visitas aos setores da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado (SDA) e aos estabelecimentos geridos pelas empresas vinculadas.

Em operação desde 2013, hoje o equipamento é o que mais abate animais entre as quatro unidades sob administração da Ceasa. “Por mês, o abatedouro de Paudalho recebe 1.300 bovinos, 550 suínos e 650 ovinos e caprinos. Além dele, a Ceasa administra os abatedouros regionais de Itambé, Ribeirão e Escada”, detalha o gestor de Apoio Técnico da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Gutemberg Granjeiro Maciel.

O secretário Dilson Peixoto avaliou como positiva a visita, principalmente por mostrar que é possível abater os animais e seguir as normas ambientais e sanitárias. “É um equipamento moderno, com respeito às regras de higiene, proteção ambiental e segurança alimentar”, destacou.

Após ouvir as demandas da administração do abatedouro, o secretário se comprometeu em avaliar com o governador Paulo Câmara a viabilidade de implantar melhorias no equipamento. “Temos algumas ações complementares a serem realizadas para tornar nossos abatedouros mais sustentáveis e vamos avaliar com o governador a viabilidade de implantá-las o mais breve possível”, explicou.

Entre as prioridades do abatedouro regional de Paudalho estão a conclusão do sistema de tratamento dos efluentes, para proporcionar a reutilização da água utilizada no abate; e perfuração de mais um poço artesiano. As duas ações serão responsáveis por dar ao equipamento maior autonomia hídrica.