Sede da PM é alvo de tiros em Timbaúba e carro é incendiado

Segundo a Polícia Militar, equipes do 2º BPM, com apoio do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), realizavam a Operação Madrugada Segura na cidade e impediram uma ação criminosa contra agências bancárias na região.

Com a investida aos bancos frustrada, ainda de acordo com a corporação, os bandidos realizaram diversos disparos de amas de fogo contra a sede da 3ª CPM. Os bandidos atearam fogo num veículo que consta como roubado e fugiram.