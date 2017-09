Sede da Secretaria de Educação de Glória do Goitá volta a ser alvo de arrombamento em 8 dias

A Secretaria de Educação de Glória do Goitá voltou a ser alvo de criminosos pela terceira vez em menos de um mês. A última investida ocorreu na madrugada do domingo (04) e foi furtado do local um computador, pen drive, material de expediente e um rádio da sala da secretária Ana Maria Araújo. Os suspeitos também entraram na sala da equipe técnica e reviram os materiais e documentos. Além de jogar café no birô e no chão da sala.

O segundo arrombamento aconteceu na semana passada (27) e os criminosos arrombaram uma sala ao lado da cozinha, utilizada para armazenamento de materiais como tintas, extintor, telas em aço, entre outros. No primeiro arrombamento os documentos ficaram espalhados e foram levados dois notebooks.

A secretária de Educação do município, Ana Maria Lira, prestou queixa na Delegacia de Polícia local.