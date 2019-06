SEDUC realiza fase municipal do Concurso Ler bem, em Carpina

Nesta segunda-feira (10), a Secretaria de Educação do Carpina (SEDUC) realizou a 9ª edição do “Concurso Ler Bem – Projeto Aspa de Incentivo à Leitura”, em sua Fase Municipal. A primeira etapa aconteceu nas escolas. Mais de 750 alunos da Rede Pública Municipal de Ensino participaram das avaliações, sendo escolhidos 18 estudantes para disputarem qual seria o representante da cidade na fase regional.

O destaque de melhor leitura ficou com a aluna Maria Clara, 9 anos, estudante da Escola Municipal Bela Vista, que irá representar Carpina na próxima etapa do concurso. Ela foi avaliada por uma comissão formada por jurados da própria SEDUC, seguindo critérios como correta entonação da voz, espontaneidade na leitura e pausas determinadas pela pontuação.

Criado em 2011 pela Associação Pernambucana de Atacadista e Distribuidores (ASPA), o “Concurso Ler Bem” busca incentivar a formação de jovens leitores do 4º ano do Ensino fundamental I, matriculados nas escolas municipais Pernambucana, bem como desenvolver a prática da escrita e produção de texto.

Mais de 100 cidades pernambucanas já aderiram ao projeto, com a participação de 130 mil alunos na competição. O concurso é dividido em fases municipais, regionais e fase estadual, englobando municípios do Sertão, Agreste e da Zona da Mata. Os 15 finalistas que chegarem à última fase são premiados com notebooks, tablets e livros.