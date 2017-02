Segunda edição do programa CPRH Itinerante será em Carpina

Programação ocorrerá de 7 a 10 de fevereiro, no auditório do IPA-Cetreino. Haverá palestras, debates e um minicurso de Educação Ambiental

Gestores municipais e de entidades representativas da sociedade civil, empresários, professores, estudantes e a população em geral, de municípios da Mata Norte do Estado, interessados em questões relativas ao meio ambiente, poderão participar, de 7 a 10 de fevereiro, da segunda edição do programa CPRH Itinerante. A Agência Estadual de Meio Ambiente já fechou a programação do evento, que terá dois dias de palestras e debates e dois dias de um minicurso de Educação Ambiental, no IPA-Cetreino, em Carpina. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas pelo e-mail queroparticipar_cprh@cprh.pe.gov.br ou pelo telefone 3182-8923.

Com o programa, a CPRH objetiva tirar dúvidas e esclarecer sobre o seu papel, as atribuições e ações que realiza, em questões como monitoramento, fiscalização, licenciamento e educação ambiental, além de informar como proceder corretamente quando for necessário formalizar denúncia sobre agressões ambientais. A primeira edição, realizada em 2016 no município de Toritama, Agreste do Estado, teve significativa participação da comunidade local.

“A iniciativa oferece espaço para que a população discuta e acompanhe mais de perto, com os gestores, ações que são feitas numa área tão importante para a humanidade, como é a do meio ambiente”, explica a presidente da CPRH, Simone Souza. “Uma das dificuldades da população em colaborar com a gestão ambiental do Estado, seja na fiscalização ou no monitoramento, é o desconhecimento das atribuições da instituição. Dessa forma, a CPRH dialoga mais com a população, prestando um importante serviço”, reforça o ouvidor Jost Paulo, que coordenará os debates.

Com abordagens sobre gestão de fauna, cadastro técnico ambiental, Sistema de Informações Geoambientais (SIG CABURÉ) e planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica, a programação será desenvolvida no auditório do Centro de Treinamento do instituto Agronômico de Pernambuco (IPA-Cetreino), sempre a partir das 8h30.

PROGRAMAÇÃO

No Centro de Treinamento do IPA (IPA-Cetreino) – Av. Padre Rocha, 1369 – Bairro São José – Carpina – Centro