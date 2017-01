Segurança assassinado em Vicência

O segurança do Posto Oliveira, na PE 74, município de Vicência, foi assassinado por volta das 3h40 deste domingo (29).

José Ronaldo de Andrade, vulgo “Babuíno”, 39 anos, foi surpreendido no local de trabalho por dois homens em uma moto de marca e placa não anotadas que chegaram e efetuaram diversos disparos contra ele. José Ronaldo foi alvejado na cabeça e os acusados fugiram sem serem identificados.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, no Recife. As investigações seguem com a Delegacia de Polícia de Vicência.