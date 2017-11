Segurança na Mata Norte ganha reforço com efetivo da PM

O governador Paulo Câmara comanda, na manhã desta quinta- feira (16), o lançamento do incremento de efetivo da Polícia Militar na área Integrada de Segurança, no município de Nazaré da Mata, onde está a sede do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que atua em 14 cidades.

Com a ação, um total de 40 homens serão empossados para expandir o policiamento ostensivo e reduzir os índices de criminalidade na região. O objetivo é prevenir crimes e aumentar a sensação de segurança entre moradores e visitantes desses municípios.

A solenidade está prevista para as 11hs na sede do 2º BPM. Estarão presentes na ocasião ainda o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, prefeitos, deputados estaduais, vereadores e secretários municipais.

O governador Paulo Câmara apresentará 40 novos policiais ao 9º BPM, com sede em Garanhuns, ainda na manhã desta quinta- feira. Em seguida vai até Nazaré da Mata. A tarde, a comitiva segue para Vitória de Santo Antão quando oficializa a posse de 32 soldados ao 21º BPM, a partir das 15hs, .

Esse trabalho faz parte do Plano Estadual de Segurança Pública e inclui a renovação da frota das polícias, nomeação dos PMS, criação de Batalhão, promoção de oficiais, subtenentes e sargentos e a criação das Companhias Independentes em alguns municípios, entre outras medidas.