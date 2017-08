Segurança pública volta a ser alvo de discursos no Plenário da ALEPE

O crescimento da violência em Pernambuco e as medidas adotadas na área de segurança pública foram temas de pronunciamentos no Pequeno Expediente da Reunião Plenária desta terça (15). O deputado Antônio Moraes (PSDB/ foto) alertou para o aumento da presença do crime organizado em Lagoa de Itaenga, na Mata Norte, enquanto Edilson Silva (PSOL) pediu mais diálogo para a redução dos crimes violentos. Joel da Harpa (PTN), por sua vez, destacou a graduação de mais de 1,5 mil profissionais no curso de formação de sargentos.

Moraes disse que tratou do caso do município da Mata Norte em reunião na última segunda (14), com o chefe de Polícia Civil, delegado Joselito Kehrle do Amaral. De acordo com ele, quadrilhas de fora do Estado se estabeleceram na cidade, de onde controlam o tráfico de drogas na região. “Vamos ajudar a polícia no trabalho de investigação para chegar aos elementos que estão colocando em polvorosa a população, praticando homicídios, assaltos, roubos e furtos”, afirmou.

a sequência, Joel da Harpa destacou a conclusão do curso de formação de 1.529 novos sargentos da Polícia Militar de Pernambuco, marcada por solenidade no quartel do Derby, na área central do Recife, na última segunda (14). O parlamentar avaliou que os sargentos vão contribuir no combate à criminalidade como comandantes das guarnições que estarão policiando as ruas. O deputado também comentou sobre a lei que trata da carreira dos militares em Pernambuco. “Quero parabenizar os novos integrantes. Este momento vem de uma luta da categoria que começou em 2015, defendendo a importância de haver promoções dentro da corporação. Eu me sinto honrado de participar dessa discussão na Casa e de ter acompanhado as negociações”, disse.

Já Edilson Silva (PSOL) repercutiu reportagem publicada pelo Jornal do Commercio no sábado (12), antecipando dados da Secretaria de Defesa Social (SDS) sobre o número de homicídios em Pernambuco. Segundo o parlamentar, as ocorrências cresceram em julho e a média chega a 16 homicídios por dia. “Nesse ritmo, vamos fechar 2017 com aproximadamente 6 mil homicídios. Não podemos aceitar o silêncio a que o Governo está tentando submeter a questão”, expressou, ressaltando que, na maioria, as vítimas são jovens negros de baixa renda. O parlamentar voltou a pedir ao governador Paulo Câmara “humildade” para discutir o problema com a sociedade, por meio de uma Conferência Estadual de Segurança Pública. “Por que não ouvir a sociedade e garantir seu engajamento na busca de soluções?”, questionou.