Seguro educacional vira proteção para estudantes não perderem bolsas de estudo

Nem mesmo o recuo da taxa de desemprego registrada pelo IBGE, em julho, tem garantido a tranquilidade de estudantes e instituições de ensino em relação ao atraso no pagamento de mensalidades de cursos superiores. No caso dos estudantes bolsistas, atrasar o pagamento pode provocar a suspensão da bolsa de estudos e, não raro, o abandono do curso. Para evitar tais problemas, mais de 10 mil estudantes, matriculados via plataforma Quero Bolsa, aderiram a cobertura do seguro educacional.

“Esse tipo de modalidade de seguro vem registrando crescimento nos últimos anos. Os estudantes perceberam que desembolsam muito pouco para garantir a continuidade do curso em caso de desemprego”, explica Lucas Gomes, diretor de ensino superior da plataforma Quero Bolsa. Na prática, o estudante paga o equivalente a 2,5% do valor das mensalidades do semestre para ter a cobertura por igual período. O seguro garante o pagamento de até quatro mensalidades.

Para os alunos de 126 instituições parceiras do Quero Bolsa, o seguro tem custo zero para o estudante. “Estas instituições entenderam que são elas as maiores beneficiadas pelo seguro, uma vez que o risco de inadimplência cai praticamente a zero e a evasão de alunos também sofre uma redução drástica. Qualquer instituição de ensino entende que é muito razoável investir cerca de R$ 10 por mês para manter seu aluno até o fim do curso e com as mensalidades em dia, pois é muito mais caro para ela cobrar atrasos e tentar evitar o abandono do aluno inadimplente”, afirma Lucas Gomes.

Cobertura

Para ter acesso ao Seguro Educacional Quero, o estudante ou o responsável financeiro precisa estar em dia com o pagamento das mensalidades e comprovar que está trabalhando há pelo menos 12 meses.

O seguro cobre até 4 mensalidades em caso de desemprego e até 12 mensalidades em caso de óbito ou invalidez permanente do responsável financeiro.

Sobre o Quero Bolsa

O Quero Bolsa (www.querobolsa.com.br) é a plataforma digital desenvolvida pela Quero Educação para auxiliar estudantes a escolher e ingressar no Ensino Superior com bolsas de estudos de até 75% em cursos de graduação, pós-graduação, além de profissionalizantes e técnicos, em mais de 1.300 instituições de ensino parceiras no País. A plataforma também reúne informações de faculdades, cursos e comparativo de preços, até dicas de estudo e carreiras. Além do site, o serviço conta com aplicativo móvel disponível nos sistemas Android e iOS.