Seis pessoas ficam feridas após carro capotar na BR-408

Seis pessoas ficaram feridas após um carro capotar na BR-408, no trecho da rodovia localizado no município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, na manhã deste domingo (12). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia no momento do acidente e se formou uma poça d’água na estrada. Por volta das 8h30, o veículo aquaplanou na pista e sofreu um capotamento.

Havia oito pessoas dentro do carro, e, dos seis feridos, quatro estavam em estado grave. O socorro das vítimas foi realizado por um helicóptero da PRF, por viaturas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os feridos foram encaminhados para a Unidade de Pronto-atendimento (UPA) de São Lourenço da Mata e o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

O motorista e uma criança que estava no carro não se feriram no acidente. Segundo a PRF, o condutor foi submetido a teste do bafômetro, e o exame apontou que não havia ingerido bebida alcoólica. O trânsito na rodovia não chegou a ser interrompido porque o veículo ficou fora da pista.