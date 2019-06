Semas faz levantamento sobre dados ambientais dos municípios pernambucanos

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Semas, inicia, nesta terça-feira (11/06), um levantamento das informações ambientais dos 184 municípios do estado, além do Distrito de Fernando de Noronha. O objetivo é apoiar a implementação das políticas ambientais, assim como o funcionamento do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SISEMAS. Os municípios têm até o dia 12 de agosto para enviar os dados sobre a gestão, legislação, além de projetos e ações voltadas à área ambiental.

“Os dados são sobre a destinação dos resíduos sólidos, unidades de conservação, proteção dos recursos hídricos, e a estrutura de gestão encontrada nas secretarias municipais de meio ambiente. Tudo isso passará a ser levado em conta no planejamento de programas e projetos da Semas, estreitando a relação entre estado e município”, garantiu o secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, José Bertotti. As informações são coletadas por meio de um formulário online, disponível no portal de Informações Ambientais do Estado de Pernambuco – INFOSEMAS: https://www.infosemas.pe.gov.br .

No período de 11 de junho a 12 de agosto, o formulário pode ser preenchido pelo gestor responsável pela pasta municipal de meio ambiente, com o apoio da sua equipe técnica. Os gestores devem informar, além da estrutura organizacional voltada para a gestão da área, as ações desenvolvidas nas áreas de licenciamento ambiental, coleta seletiva, gerenciamento costeiro, comunidades tradicionais, educação ambiental, entre outras.

Durante 60 dias, a equipe técnica da gerência de articulação socioambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente estará disponível para prestar informações e tirar dúvidas sobre a ferramenta disponibilizada para o preenchimento dos municípios.