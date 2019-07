Senador Alvaro Dias diz que governo do PT foi “corrupto e incompetente”

Em sessão plenária desta segunda-feira (8), o senador Alvaro Dias (Podemos-PR) acusou o Partido dos Trabalhadores (PT) de ter governado o país não apenas de forma corrupta, mas incompetente. O congressista lembrou que sempre desmentiu resultados positivos anunciados pelos governos do PT, em especial a afirmação de que se vivia o espetáculo do crescimento.

“E eu dizia: que espetáculo do crescimento é esse se o país cresce mais, apenas, do que o Haiti, onde mora a pobreza, a miséria, o infortúnio e a guerra”, lembrou.

Alvaro Dias mencionou um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) que contesta a afirmação petista de que milhões de brasileiros foram retirados da pobreza durante as administrações de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff.

O senador também criticou a paralisação de 127 das 663 obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado no segundo governo Lula. Muitas dessas obras foram paralisadas, de acordo com Alvaro Dias, por terem sido superfaturadas.

*Da Agência Senado