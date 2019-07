Serpente invade residência atrás de cachorrinhos recém-nascidos

Na tarde do último sábado (13) uma serpente invadiu uma casa no município de Lagoa do Carro, Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A moradora diz que a cobra foi atrás da ninhada de cinco filhotes de sua cadela.

Mesmo diante da ameaça dona Carmem Dolores, proprietária do imóvel, não permitiu que os vizinhos matassem o animal e acionou o Corpo de Bombeiros.

A cobra foi capturada pelos militares do 7ºGrupamento de Bombeiros e libertada numa reserva de mata atlântica próxima.

Os bombeiros não souberam identificar a espécie da serpente ou dizer se era peçonhenta.